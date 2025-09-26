INSEGURIDAD - TRELEW

Trelew: dos jóvenes detenidos tras ser sorprendidos con objetos robados

Durante la madrugada de este viernes, personal policial de la Comisaría Segunda de Trelew detuvo a dos jóvenes de 20 años que fueron sorprendidos en plena fuga con elementos robados en su poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención en el barrio Planta de Gas observaron a dos individuos circulando por la avenida Eva Perón. Al advertir la presencia policial, los sujetos arrojaron una cartera color marrón e intentaron escapar, pese a la voz de alto de los uniformados.

La persecución continuó por calle Lewis Jones hasta el canal y posteriormente por Península Valdés, donde finalmente fueron interceptados por un móvil policial. En ese lugar, los sospechosos se descartaron de un morral negro que contenía documentación y distintos elementos personales.

Tras las averiguaciones, se determinó que el bolso pertenecía a una persona que horas antes había denunciado un robo en su vivienda, donde delincuentes ingresaron mientras dormía y se llevaron varias pertenencias, entre ellas el morral recuperado.

Los detenidos, identificados como L.I.A. y C.R.D., ambos de 20 años, quedaron alojados en la dependencia policial a disposición del fiscal de turno, quien ordenó que permanezcan detenidos hasta la audiencia de control de detención

