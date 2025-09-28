Tras ocho años de intervención, el SOYEAP se prepara para las elecciones internas

Dos listas competirán en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública de Chubut (SOYEAP), previstas para el próximo 28 de octubre. Una de ellas es la Lista N° 3 “Naranja y Blanca, Sentido de Pertenencia”, encabezada por Silvia Rebolledo, quien junto a su equipo presentó públicamente la nómina de integrantes que buscarán conducir el gremio y poner fin a un prolongado período de intervención.

“La propuesta es sacar al sindicato de una intervención que no queremos que sea perpetuada”, expresó Rebolledo durante la presentación. La dirigente, oriunda de Esquel, remarcó la necesidad de “volver a tener un gremio activo, presente con los afiliados y con capacidad de defensa real de los trabajadores”.

Ocho años de intervención y pérdida de participación

El SOYEAP lleva ocho años bajo intervención, situación que, según los integrantes de la lista, ha provocado una fuerte pérdida de participación sindical y representación en espacios clave como las paritarias. “Desde que está la intervención se ha perdido la identidad sindical y la posibilidad de llevar nuestros planteos. Es muy perjudicial para los afiliados”, señaló una de las candidas de la Lista N° 3.

Antes de la intervención, el gremio contaba con cerca de 2.000 afiliados, pero actualmente esa cifra se redujo a unos 600, según datos preliminares informados por la Junta Electoral. Sin embargo, desde la lista N° 3 advirtieron que aún no se ha entregado el padrón oficial, lo que dificulta el normal desarrollo de la campaña y la posibilidad de llegar a cada uno de los afiliados en toda la provincia.

Una lista con presencia provincial

Rebolledo destacó el carácter federal de la lista que encabeza, con representantes de distintas localidades de Chubut: “La lista está compuesta por afiliados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Rawson, Madryn y la meseta en general. Somos compañeros que estuvimos desde el inicio del sindicato y queremos volver a trabajar codo a codo con los trabajadores”.

Entre los principales nombres que acompañan a Rebolledo se encuentran Juan Carlos Álvarez** como adjunto, Antonio Salamín en gremiales, Cristina Rolán como secretaria de actas, además de representantes de Madryn, Trelew y Comodoro en los distintos cargos de vocales y revisores de cuentas.

Roldán, histórica militante del sindicato, aseguró que el objetivo es “volver a estar presentes en el día a día de los compañeros”, y recordó la importancia de recuperar actividades tradicionales del gremio, como la entrega de útiles escolares, cajas navideñas y el acompañamiento en situaciones laborales complejas.

Las elecciones del 28 de octubre serán exclusivamente para la conducción provincial del sindicato y marcarán un paso decisivo para la normalización institucional del SOYEAP, tras casi una década de administraciones transitorias.

“Como afiliados, tenemos el derecho de normalizar esto. Queremos recuperar la participación y la defensa real del compañero”, enfatizó Rebolledo.

La lista N° 3 competirá con la nómina encabezada por Carlos Constante.