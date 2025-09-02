Tareas de mantenimiento en Punta Tombo de cara a la nueva temporada de pingüinos



De cara a la temporada 2025/2026 de Pingüinos de Magallanes, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut en conjunto con el Ente Trelew Turístico (Entretur) y el sector privado están realizando trabajos en el sendero de ingreso al área de Punta Tombo y de mantenimiento de viviendas de los guardafaunas. Además, se está ejecutando el acondicionamiento del Centro de Interpretación, con reparaciones en las réplicas de fauna y la incorporación de murales educativos.

Comienzo de temporada

Todas estas acciones comenzaron a desarrollarse una vez finalizada la temporada anterior de pingüinos en el mes de abril. A partir de allí se realizó la limpieza y pintura de los mástiles, y reacondicionamiento de las puertas de ingreso y aberturas de madera. Además, en este lapso de tiempo, se realizó la extracción de más de 7 volquetes de residuos, contribuyendo al cuidado ambiental del área, como así también la recolección de residuos pesqueros que llegan a la costa.

También se proyecta la instalación de nueva cartelería y la concreción de la transformación energética a través de energía solar, en el marco del programa impulsado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que ya se replicó en otras áreas protegidas de la provincia.

Entre las novedades para esta nueva temporada de pingüinos, el área está reforzando la conectividad mediante la instalación de antenas Starlink en distintos puntos. Además, las entradas se venderán de manera totalmente online: con servicio digital en el área protegida y puntos de ventas en la ciudad de Trelew que serán anunciados.

De esta manera, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural, garantizando a sus visitantes y residentes una mejor experiencia en uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia y del mundo para el avistaje del Pingüino de Magallanes.

Punta Tombo

El Área Natural Protegida Punta Tombo, creada en el año 1983, tiene actualmente una superficie de 1.532 hectáreas. Esta reserva fue declarada de Categoría II de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), lo que significa que es área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación.

Su objetivo central es proteger una de las colonias de aves marinas más diversas de la Argentina y, en especial, la mayor colonia continental del Pingüino de Magallanes. Sus valores de conservación buscan asegurar la perpetuación del valor escénico de la zona, propiciar un turismo responsable que garantice la conservación para las actuales y futuras generaciones, promover el conocimiento y la valoración del área protegida, e incentivar la investigación científica y el monitoreo constante de sus recursos naturales.

Cada año, entre septiembre y abril, miles de pingüinos de Magallanes arriban a Punta Tombo para cumplir su ciclo reproductivo. Primero llegan los machos, que regresan al mismo nido que utilizaron en temporadas anteriores para acondicionarlo. Semanas después llegan las hembras, con las que formarán pareja y pondrán, generalmente, dos huevos.

Durante el verano, los pichones crecen y se independizan, y finalmente hacia fines de marzo y abril toda la colonia inicia su migración hacia el norte, recorriendo miles de kilómetros por el Atlántico en busca de alimento. Esto significa que los visitantes pueden disfrutar del avistaje de pingüinos en Punta Tombo desde septiembre hasta abril, siendo los meses de mayor actividad reproductiva entre octubre y febrero.

Se puede acceder a Punta Tombo desde las ciudades de Trelew y Rawson, distantes del Área Natural Protegida aproximadamente a 115 kilómetros, o ingresando desde Comodoro Rivadavia, por el sur de la provincia, a una distancia de 375 kilómetros a través de las siguientes rutas: Ruta Provincial Nº1, Ruta Nacional Nº3, Ruta Provincial Nº32, Ruta Nacional Nº3, Ruta Provincial Nº75.