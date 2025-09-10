Sastre encabezó la entrega de certificados de la capacitación en manejo de autoelevadores

En la mañana de este miércoles, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó la entrega de certificados a los trabajadores que culminaron la capacitación en manejo de autoelevadores, una iniciativa impulsada junto a distintos sectores gremiales de la ciudad.

El acto contó con la presencia de miembros del gabinete municipal y referentes sindicales, entre ellos el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Béliz, y representantes del Sindicato de Camioneros.

Durante la ceremonia, Sastre destacó la importancia de este tipo de instancias formativas: “Entregamos los certificados a quienes realizaron la Capacitación en Manejo de Autoelevadores, orientada a fortalecer actividades de gran impacto en Puerto Madryn”.

En la misma línea, el jefe comunal subrayó el trabajo articulado con los distintos sectores: “Celebramos la gran cantidad de sectores involucrados en esta propuesta, trabajando conjuntamente para que la mano de obra madrynense sea cada vez más calificada”.

Finalmente, felicitó a los participantes y organizadores: “Queremos destacar a todos los que hicieron posible esta iniciativa y, sobre todo, a quienes optaron por avanzar con este proceso formativo”.