Salud mental: el suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes

Un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral reveló datos alarmantes sobre la salud mental en adolescentes y jóvenes en Argentina. Según el estudio, en 2023 se registraron 386 suicidios en adolescentes de 10 a 19 años y 1.030 en jóvenes de entre 20 y 29 años, la cifra más alta desde 2017.

Por primera vez, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre chicas de 10 a 19 años, con 148 casos reportados, superando a los tumores (119) y los accidentes (103). En el caso de los varones, las cifras también preocupan: los jóvenes se suicidan tres veces más que las mujeres.

El informe señala que tras la pandemia se incrementaron los cuadros de depresión, ansiedad y conductas autolesivas, especialmente entre mujeres adolescentes. Además, destaca que la exposición constante a redes sociales es un factor que agrava la problemática.

Acciones de prevención en Chubut

En diálogo con AzM Radio 94.5, Virginia Rizzardi, representante de la Asociación Buenos Vínculos, se refirió a los trabajos que se realizan en la provincia a través de las mesas locales de prevención, integradas por distintas instituciones y acompañadas por el Ministerio de Salud.

“Nosotros aportamos ideas para visibilizar el tema, como el banco amarillo, con actividades en plazas y escuelas. La clave es que el suicidio sea un tema del que se pueda hablar y que las personas sepan dónde buscar ayuda”, explicó.

Rizzardi también destacó la importancia de los proyectos legislativos que apuntan a mejorar los protocolos de acción en casos de emergencias de salud mental y a la capacitación de operadores de guardias y líneas telefónicas. “Cuando surge una emergencia no hay tiempo de espera. Es necesario que se atienda como una urgencia de color rojo en el sistema de triage”, remarcó.

Desde las mesas de prevención subrayan la necesidad de incluir formación específica en las carreras universitarias de psicología y medicina, así como la capacitación de los medios de comunicación para un abordaje responsable de la problemática.

“Son números alarmantes, pero no nos tienen que dejar solo con el ‘qué tremendo’. Estos datos tienen que convertirse en acciones”, enfatizó Rizzardi.

En Puerto Madryn y otras localidades, las iniciativas de visibilización se multiplican: murales, charlas comunitarias y la participación en eventos deportivos son parte de la estrategia para llegar a la población joven.

Dónde pedir ayuda

En caso de necesitar acompañamiento, la línea de atención en la zona es el 0800-999-0091, disponible para recibir consultas y brindar asistencia en situaciones de crisis vinculadas a la salud mental y prevención del suicidio.