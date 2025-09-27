Rebalses causados por conexiones clandestinas y basura en el sistema cloacal.



El sistema cloacal de nuestra ciudad, está diseñado para transportar exclusivamente efluentes. «Lamentablemente nuestro personal diariamente extrae pelotas, botellas, trapos, ropa interior, cepillos de dientes, cubiertos, trozos de madera, restos de materiales de construcción y una gran cantidad de piedras y arena. Esto provoca que los colectores se atasquen y se generen rebalses a la vía pública. No existe posibilidad cierta, que los colectores funcionen correctamente, si algunos vecinos desaprensivos, usan el sistema para descartar residuos domiciliarios», advierten desde la cooperativa Servicoop.

Asimismo, recuerdan que en los días de lluvia, los colectores ven incrementado exponencialmente el cual, debido a las conexiones clandestinas de pluviales domiciliarios a nuestra red. Esto también expone el sistema a fallas y rebalses.

En este sentido, desde la entidad cooperativa solicitan a la comunidad, que respete la prohibición de verter residuos domiciliarios a la red cloacal y de no conectar los desagües particulares al sistema.