Rawson: prisión preventiva para un joven acusado de cometer seis delitos en poco más de un mes

En el lapso de apenas 38 días, un joven con domicilio en Rawson protagonizó una seguidilla de hechos delictivos contra la propiedad, además de daños y amenazas. La Fiscalía de Rawson, en conjunto con la División de Investigaciones Policiales, reunió las pruebas que lo vinculan con cada uno de los hechos, y en audiencia de apertura de investigación la jueza de garantías Eve Ponce resolvió imponerle un mes de prisión preventiva.

Durante la audiencia, en la que se le imputaron los delitos investigados, el joven identificado como Jaramillo interrumpió en reiteradas oportunidades, lo que motivó que la jueza debiera reprenderlo para mantener el orden en la sala.

La fiscal jefa Laura Castagno, junto a las fiscales Silvina Nicholson y Daiana Sandoval, estuvieron a cargo de la acusación, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Javier Romero, quien no se opuso a la apertura de la investigación, aunque cuestionó la medida de coerción y sugirió que su defendido se presente periódicamente en la Oficina Judicial.

La seguidilla de hechos

El primero de los delitos se produjo el 12 de julio, cuando Jaramillo forzó la ventana de una vivienda y sustrajo costosas herramientas de trabajo, entre ellas un martillo neumático, termo fusionadores y amoladoras.

Cuatro días más tarde, ingresó a otro domicilio y se apoderó de kits de herramientas, un serrucho y otros elementos. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió realizar una pericia scopométrica que coincidió con sus características físicas.

En otro episodio, junto a dos menores de edad, robó chocolates de un pequeño comercio tras amenazar a los responsables. Posteriormente, en la calle Benito Fernández del Área 16, ingresó al quincho de una vivienda y sustrajo cañas de pescar, grifería y platos. En el lugar, la policía levantó huellas dactilares que fueron cotejadas en el sistema AFIS y resultaron coincidentes con las del imputado.

El último hecho se produjo el 18 de agosto, cuando las cámaras registraron su ingreso a una agencia de quiniela en la calle San Martín, donde forzó una cerradura e intentó hallar dinero en los cajones y muebles del local.

Investigación en curso

El plazo fijado para la investigación es de seis meses, período en el que la Fiscalía deberá reunir todas las pruebas. Además, la jueza Ponce ordenó la realización de un informe socioambiental para evaluar la posibilidad de que el acusado cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.