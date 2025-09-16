Quedó en prisión preventiva el acusado de estafar con la venta de lentes a vecinos de Puerto Madryn

Facundo Nahuel Insúa, de 29 años, quedó en prisión preventiva imputado por estafas reiteradas tras presentarse en distintos barrios de la ciudad ofreciendo supuestos exámenes visuales gratuitos y la venta de lentes recetados que nunca llegaban a los compradores.

La investigación, encabezada por la fiscal Florencia Bianchi, determinó que Insúa actuaba junto a un cómplice aún no identificado y que la maniobra se habría replicado también en las localidades de Gaiman y Dolavon. En total, se estima que fueron más de 50 las personas afectadas, con un perjuicio económico cercano a los 2,7 millones de pesos.

La División Policial de Investigaciones (DPI) localizó al acusado en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde fue detenido tras varias tareas de inteligencia. En el operativo se secuestraron elementos vinculados a la causa: más de 74 anteojos, estuches, un maletín con instrumental de medición ocular, dispositivos de cobro electrónico y tres teléfonos celulares.

La audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizó el martes por la mañana ante el juez Horacio Yangüela, quien dispuso la prisión preventiva de Insúa mientras avanza la causa y se investigan posibles colaboradores locales.