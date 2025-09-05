Qué dijo Cami Homs sobre el casamiento de Tini y De Paul



Cami Homs está embarazada de su tercer hijo. Tras haber tenido dos niños con el futbolista Rodrigo de Paul, ahora espera un bebé junto a otro jugador, José Sosa.

Pero mientras disfruta de su embarazo, también se entera de los pasos que está dando su ex, que se casará en diciembre de este año con Tini Stoessel.

“Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida, tuve antojos y sigo trabajando. Estamos charlando de temas nuevos y abierta a todo lo que pueda suceder”, dijo Cami, muy ilusionada con la llegada de su nuevo hijo al mundo.

“Con mis hijos fluye todo bien”, aseguró la modelo, que nota que los niños ya superaron la etapa inicial de celos y están disfrutando de la idea de la llegada de su hermanito.

Si bien venía charlando de lo más bien con los cronistas, le cambió la cara cuando le preguntaron por su ex y se negó a opinar sobre el tema ya que tiene firmado un contrato que indica que no puede hablar de De Paul porque sino se rompería el acuerdo económico que firmaron por la manutención de sus hijos.

“No voy a hablar de ellos, gracias, un beso grande, no sé nada”, se limitó a decir Cami, antes de irse rápidamente para evitar que le sigan preguntando sobre el tema.