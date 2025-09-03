Puerto Madryn: Murió un obrero tras caer de una obra en construcción

Un trabajador de la construcción perdió la vida este miércoles en Puerto Madryn luego de caer desde el segundo piso de la obra ubicada en la intersección de Juan B. Justo y Avenida Juan E. Hansen, donde se realizan las «114 viviendas» a cargo de la empresa Sudelco.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se habría producido cuando el obrero perdió el equilibrio debido a las fuertes ráfagas de viento que afectaron la ciudad y cayó al vacío.

La víctima, identificada como O.G., no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por la caída.

Las autoridades judiciales ya iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del accidente y verificar las medidas de seguridad implementadas en el lugar.