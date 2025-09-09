HURTO - INSEGURIDAD - MADRYN

Puerto Madryn: detuvieron a un hombre por intentar robar una bolsa de papas

 

En la noche del lunes, personal policial de Puerto Madryn detuvo a un hombre acusado de sustraer una bolsa de papas de una verdulería ubicada en la intersección de las calles Ecuador y Perú.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó que un individuo había ingresado al local comercial denominado Verdulería Iván y se llevaba mercadería.

De inmediato, efectivos de la Guardia de Infantería que realizaban un patrullaje por la zona interceptaron al sospechoso en la esquina de Ecuador y Bolivia, mientras intentaba ocultarse entre los arbustos con una bolsa de papas en su poder.

El hombre, identificado como C.A.H., de 35 años, fue reconocido en el lugar por la damnificada como autor del ilícito. Por disposición de la fiscal de turno, la mercadería fue devuelta a la comerciante y el detenido trasladado a la comisaría, imputado por el delito de tentativa de hurto.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Centro Cultural Provincial, Cultura

Dos nuevas muestras en el Centro Cultural Provincial
Etiquetas: Crown Point Energy, EL TORDILLO, yacimiento

Crown Point Energy asume la operación del yacimiento El Tordillo
Etiquetas: ANMAT, presbicia, salud

Ya están disponibles en el país las gotas contra la presbicia