Puerto Madryn: detuvieron a un hombre por intentar robar una bolsa de papas

En la noche del lunes, personal policial de Puerto Madryn detuvo a un hombre acusado de sustraer una bolsa de papas de una verdulería ubicada en la intersección de las calles Ecuador y Perú.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó que un individuo había ingresado al local comercial denominado Verdulería Iván y se llevaba mercadería.

De inmediato, efectivos de la Guardia de Infantería que realizaban un patrullaje por la zona interceptaron al sospechoso en la esquina de Ecuador y Bolivia, mientras intentaba ocultarse entre los arbustos con una bolsa de papas en su poder.

El hombre, identificado como C.A.H., de 35 años, fue reconocido en el lugar por la damnificada como autor del ilícito. Por disposición de la fiscal de turno, la mercadería fue devuelta a la comerciante y el detenido trasladado a la comisaría, imputado por el delito de tentativa de hurto.