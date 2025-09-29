ADOQUINADO - MADRYN - SASTRE

Puerto Madryn avanza a gran ritmo con el adoquinado de calles

El Municipio de Puerto Madryn continúa impulsando el programa de adoquinado en distintos barrios de la ciudad, consolidando mejoras en la infraestructura vial a través de un esquema de trabajo conjunto con los vecinos.

En las últimas horas se habilitó la circulación sobre la calle La Plata, en el barrio Gobernador Fontana, donde se completaron los trabajos correspondientes a esta arteria. “Así, vamos a seguir avanzando en los distintos sectores de nuestra ciudad”, expresó el intendente Gustavo Sastre al anunciar la apertura.

Estas obras se enmarcan en el Plan Mixto de Adoquinado, una modalidad que ha sido muy bien recibida por la comunidad. Bajo este sistema, los vecinos aportan la compra de materiales —principalmente adoquines—, mientras que el municipio asume la mano de obra y las tareas de movimiento de suelo. Además, se dispone de líneas de financiamiento a través del Banco del Chubut con tasas accesibles y facilidades de pago, lo que permite que cada vez más sectores puedan sumarse.

Gracias a este esquema, se han logrado reducir costos y acelerar los tiempos de ejecución, favoreciendo la mejora sostenida de la transitabilidad en barrios que históricamente no contaban con calles pavimentadas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político
Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bono, bono extraordinario, bono para jubilados y pensionados, HABER MÍNIMO, jubilaciones, Jubilados

Jubilados: confirman el bono de $70.000 para octubre y el haber inicial roza los $400.000
Etiquetas: argentina, futbol, marcelo Moretti, Moretti, San Lorenzo

Bomba en San Lorenzo: Marcelo Moretti quiere volver a la presidencia
Etiquetas: futbol, Vélez, violación

La periodista tucumana que denunció a los exjugadores de Vélez por violación intentó suicidarse