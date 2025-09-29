Puerto Madryn avanza a gran ritmo con el adoquinado de calles

El Municipio de Puerto Madryn continúa impulsando el programa de adoquinado en distintos barrios de la ciudad, consolidando mejoras en la infraestructura vial a través de un esquema de trabajo conjunto con los vecinos.

En las últimas horas se habilitó la circulación sobre la calle La Plata, en el barrio Gobernador Fontana, donde se completaron los trabajos correspondientes a esta arteria. “Así, vamos a seguir avanzando en los distintos sectores de nuestra ciudad”, expresó el intendente Gustavo Sastre al anunciar la apertura.

Estas obras se enmarcan en el Plan Mixto de Adoquinado, una modalidad que ha sido muy bien recibida por la comunidad. Bajo este sistema, los vecinos aportan la compra de materiales —principalmente adoquines—, mientras que el municipio asume la mano de obra y las tareas de movimiento de suelo. Además, se dispone de líneas de financiamiento a través del Banco del Chubut con tasas accesibles y facilidades de pago, lo que permite que cada vez más sectores puedan sumarse.

Gracias a este esquema, se han logrado reducir costos y acelerar los tiempos de ejecución, favoreciendo la mejora sostenida de la transitabilidad en barrios que históricamente no contaban con calles pavimentadas.