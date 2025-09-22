Proponen devolver IVA en canasta básica a jubilados y trabajadores de bajos ingresos



El diputado mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que establece un régimen de reintegros del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para consumos de la Canasta Básica Alimentaria, con el objetivo de aliviar a los sectores más vulnerables y estimular la formalización económica.

El beneficio se aplicará en compras realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas o mayoristas, y alcanzará a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por embarazo, pensiones no contributivas y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos no superen seis salarios mínimos, además de empleados de casas particulares.

La devolución se acreditará en las cuentas bancarias de los beneficiarios dentro de las 24 horas de efectuada la operación, con un tope mensual equivalente a un tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según estimaciones de Aveiro, la medida podría beneficiar a unos 11 millones de personas, incrementando su poder de consumo en alrededor de $100.000 mensuales.

Fuente: Parlamentario