Presentaron la primera edición del libro Torta Negra Galesa

La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut presentó la primera edición del libro “Torta negra galesa: Memorias de un proyecto de construcción colectiva de un sello de calidad”, escrito por Juan Francisco Olsen, becario cofinanciado de la Secretaría y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, junto a Elena Schiavone.

Este trabajo recupera la historia y el proceso comunitario detrás del proyecto de indicación geográfica de la torta negra galesa de Chubut, una iniciativa que busca reconocer y proteger a nivel nacional un producto emblemático de la identidad cultural y gastronómica de la provincia.