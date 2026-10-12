ESTADOS UNIDOS - JAVIER MILEI - VIAJE PRESIDENCIAL

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará, este martes a las 23hs., hacia Estados Unidos y será su quinta visita en lo que va del año: el destino principal es la ciudad de Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda durante tres días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, al día siguiente, arribará junto con su comitiva a las 9:30 (hora argentina); alrededor de las 18hs. se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources: pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

Por la noche, a las 20hs., el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global» y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

El jueves 15, a las 11:20hs. (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su «defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica».

A las 17hs., participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Por la noche, a las 21hs., el Presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30hs.

Mientras Javier Milei permanece en Estados Unidos, el Gobierno Nacional continuará con su agenda de actividades: del martes 13 al viernes 17, el ministro de Economía, Luis Caputo, participa de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), en Bangkok, Tailandia.

Por su parte, el martes a las 13hs. los miembros del Gabinete se reunirán nuevamente en una Mesa Política y a las 16hs. el vocero presidencial, Adrián Ravier, dará su habitual conferencia de prensa.

El mismo día, con horario a confirmar, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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