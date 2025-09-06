Presentan el teaser oficial de su nueva serie Yiya



La serie relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie Argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcará los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

Serie biográfica

El elenco está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores.

Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.

La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.