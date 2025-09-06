STREAMING - YIYA - YIYA MURANO

Presentan el teaser oficial de su nueva serie Yiya


La serie relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie Argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcará los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

Serie biográfica
El elenco está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores.
Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.
La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: DERROTA ELECTORAL, gabinete, Javier Milei

Milei convocó a doble reunión de gabinete tras la derrota electoral
Etiquetas: CLUB DE PESCA, Madryn, obra

El Club de Pesca quiere construir una sede de tres pisos en la playa
Etiquetas: Chubtu, encuentro, RADICALES, TRELEW

Mujeres radicales de Puerto Madryn convocan a un encuentro provincial rumbo al congreso nacional en Trelew