Prades juró en reemplazo de Sergio Acevedo



En el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, el pleno aceptó la renuncia del diputado de Por Santa Cruz Sergio Acevedo, cuyo mandato será completado por Facundo Prades.

Segundo suplente en la boleta de “Somos Energía para Renovar” de 2021, Prades prestó juramento como diputado hasta el próximo 10 de diciembre. Lo hizo como para que a todos les quedara claro cómo votaría luego los vetos: juró por la defensa irrestricta de la educación pública y la salud pública.

El primer candidato de la citada lista fue Claudio Vidal, que dos años después sería consagrado gobernador, por lo que dejó su lugar a Acevedo, quien deja ahora su banca tras ser ternado para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial. En los últimos meses, el legislador saliente se había destacado por haber votado casi siempre con la oposición.

Prades fue intendente de Caleta Olivia por la alianza Cambiemos entre 2015 y 2019.