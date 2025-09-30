Piden la expulsión de Espert en Diputados

Legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Coherencia (ex La Libertad Avanza) presentaron un pedido de expulsión para el diputado nacional y próximo candidato libertario a las elecciones legislativas nacionales, José Luis Espert, luego de que este fin de semana se diera a conocer su vínculo con el empresario a acusado por narcotráfico, Antonio Fred Machado.

El documento presentado solicita «excluir» de la Cámara baja a Espert, quien también preside la Comisión de Presupuesto del recinto, «por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional«.

Dirigido a Martín Menem, presidente de Diputados, ambos bloques firmantes explicaron que dicho artículo sostiene el Parlamento puede, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, «corregir a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, o incluso excluirlo de su seno«, tal como solicitaron en el texto presentado, y agregaron que se debe «preservar la honorabilidad» de Poder Legislativo y «garantizar» que sus miembros «sostengan una conducta irreprochable«.