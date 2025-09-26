Ofrecen una recompensa para capturar a Damián Aníbal Maudet, acusado de abuso sexual de un menor



El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa para lograr capturar a Damián Aníbal Maudet, un hombre acusado del delito de abuso sexual de un menor y quien tiene en su contra una orden de detención desde el 11 de abril de este año.

La Resolución 1139/2025, publicada en el Boletín Oficial, indica que la Unidad Funcional de Investigación Nº12 Especializada en Violencia de Género y Delitos de Abuso Sexual Intrafamiliar de Morón, a cargo de Hernán Moyano, solicitó a fines de julio de este año un oficio de recompensa al Ministerio de Seguridad Nacional.

El mismo pedía que se ofrezca para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Maudet.

De este modo, en las últimas horas se anunció, a través del escrito firmado por la ministra Patricia Bullrich, que se otorgue una recompensa de $5 millones para quien aporte información sobre el sindicado.

Maudet se encuentra investigado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 13 años agravado por la situación de ascendiente y por la situación de convivencia preexistente, reiterado (HECHO I, II, IV); amenazas agravadas por el uso de arma (HECHO III y V), todos ellos en concurso real entre sí.

“Que el nombrado posee las siguientes características físicas: contextura corporal robusta, de cabello de color castaño oscuro, ojos color castaños oscuros, altura aproximada 1.80 mts. y barba oscura”, destaca la Resolución.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio.