Nueva visoría del fútbol masculino de Chubut para los Juegos Binacionales de la Araucanía

El entrenador del seleccionado masculino de fútbol sub-17, Gabriel “Chaca” Conde, junto al preparador físico Gustavo Depardo, visitaron la localidad de Comodoro Rivadavia para ver jugadores de las categorías sub-17 y sub-15.

Esta actividad, se desarrolla con vistas al armado del plantel que representará a la provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tendrán lugar del 6 al 12 de diciembre en La Pampa.

El Cuerpo Técnico evaluó jugadores en Comodoro

Tanto Conde como Depardo, estuvieron el Estadio Municipal comodorense, donde siguieron las alternativas de los duelos entre Huracán de Trelew y la Comisión de Actividades Infantiles (sub-17 y sub-15), con la intención de analizar jugadores que potencialmente puedan llegar a integrar el seleccionado provincial y que no habían podido participar del torneo provincial de la categoría organizado por Chubut Deportes, realizado en Rawson y Trelew a principios de agosto.

Los partidos se jugaron en el marco de la penúltima fecha del Torneo Juvenil organizado por el Consejo Federal y tras esta visoria, el cuerpo técnico informará en los próximos días, cuando se realizará la primera concentración formal de cara a la contienda binacional.