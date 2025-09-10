Milei encabezó la tercera reunión de Gabinete de la semana



El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete, la tercera de la semana, y configuró la primera con Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior.

El encuentro de esta mañana fue el tercero luego que el lunes se llevaron a cabo dos, un a las 9.30 y otros a las 16.30, y ayer hubo una nueva reunión del equipo de mesa política, con su equipo más cercano.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 08:49, y como estila hacer, esperó al resto de sus funcionarios en su despacho. Sin embargo, en la previa al intercambio, se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Durante el matinal encuentro se conformó la mesa federal con la completa tarea de recuperar el diálogo con los gobernadores “afines” al Poder Ejecutivo. Tras la oficialización de la señal a través de un breve mensaje en X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el próximo lunes 15 de septiembre, Milei protagonizará una cadena nacional para dar detalles del Presupuesto 2026.

Se trata de uno de los pedidos acuñados por los mandatarios provinciales desde el inicio de la administración libertaria, que intenta exponer su voluntad para recuperar la sintonía con las provincias.

Esta mañana, el libertario protagonizó el tercer intercambio de equipo en el marco de una semana de extensa actividad producto de la derrota electoral por la composición de la Legislatura bonaerense.

Junto al mandatario en el Salón Eva Perón estuvieron presentes los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

Completaron la nómina las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo.