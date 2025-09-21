Médicos de Trelew exigen mayor seguridad tras ataque con cuchillo a una enfermera

Un grave episodio de violencia se registró en la tarde del sábado en la guardia del Hospital Zonal de Trelew, cuando un individuo ingresó de manera violenta con un cuchillo en la mano y amenazó a una enfermera. Afortunadamente no hubo heridos, aunque la situación generó gran conmoción entre el personal médico.

El doctor José Luis Olivera confirmó que se radicó la denuncia correspondiente y señaló que “lo de hoy fue la gota que rebalsó el vaso”, remarcando que hechos de agresiones verbales y físicas hacia trabajadores de la salud son frecuentes, pero en este caso la presencia de un arma blanca marcó un límite.

“Hoy fue un cuchillo, pero mañana podría ser un arma de fuego. No podemos seguir expuestos de esta manera”, expresó el médico, que además reclamó la presencia permanente de personal de seguridad en la entrada de la guardia. Actualmente, la custodia policial se encuentra en otro sector del hospital, lo que deja desprotegida la zona de emergencias.

Los profesionales coincidieron en que es urgente reforzar la seguridad, ya sea con agentes policiales o guardias civiles, para evitar que episodios de esta magnitud se repitan. “No podemos tolerar que alguien venga armado a amenazarnos mientras intentamos salvar vidas”, señalaron.

El hecho puso nuevamente en debate las condiciones en las que trabajan médicos, enfermeros y camilleros, quienes además de enfrentar una alta demanda diaria —con un promedio de 100 a 120 pacientes por jornada— deben lidiar con situaciones de violencia que afectan tanto su integridad física como emocional.

Desde el hospital advirtieron que la situación de inseguridad no solo compromete al personal, sino también a los pacientes que acuden en busca de atención. “Si un profesional resulta agredido en medio de una urgencia, ¿quién atiende a los enfermos?”, planteó Olivera.