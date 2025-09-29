Marcela Tauro: «Me quiero enamorar de un coreano»



Marcela Tauro habló de su vida privada en Infama y confesó que tiene ganas de enamorarse nuevamente ya que se encuentra soltera y desea tener un compañero.

«¿Cómo estás de amores, bien?», le preguntó uno de sus panelistas, y la conductora respondió: «Estoy sola». Luego contó que desea enamorarse de un coreano porque está fanatizada con su cultura: «Uso mucha máscara coreana. Yo me quiero enamorar de un coreano».

«Estoy como vos Laura (Ubfal), estoy viendo una serie coreana y son tan románticas, no se besan, no tienen sexo, son tan a la antigua, que me encanta», aseguró la conductora.

Además, Tauro destacó el tipo de piel que tienen los coreanos y propuso ir a comer a una reconocida parrilla que pertenece a un hombre nacido en Corea. «Hay una parrilla coreana en Devoto, tenemos que ir, tenemos que hacer la comida de Infama ahí», propuso.

La última pareja que tuvo la periodista fue Martín Bisio, un hombre que estuvo a su lado durante siete años, hasta agosto de 2023.