INFAMA - MARCELOA TAURO

Marcela Tauro: «Me quiero enamorar de un coreano»


Marcela Tauro habló de su vida privada en Infama y confesó que tiene ganas de enamorarse nuevamente ya que se encuentra soltera y desea tener un compañero.
«¿Cómo estás de amores, bien?», le preguntó uno de sus panelistas, y la conductora respondió: «Estoy sola». Luego contó que desea enamorarse de un coreano porque está fanatizada con su cultura: «Uso mucha máscara coreana. Yo me quiero enamorar de un coreano».
«Estoy como vos Laura (Ubfal), estoy viendo una serie coreana y son tan románticas, no se besan, no tienen sexo, son tan a la antigua, que me encanta», aseguró la conductora.
Además, Tauro destacó el tipo de piel que tienen los coreanos y propuso ir a comer a una reconocida parrilla que pertenece a un hombre nacido en Corea. «Hay una parrilla coreana en Devoto, tenemos que ir, tenemos que hacer la comida de Infama ahí», propuso.
La última pareja que tuvo la periodista fue Martín Bisio, un hombre que estuvo a su lado durante siete años, hasta agosto de 2023.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político
Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra
Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Banco Central, BCRA, BICE, designaciones, directores

Designan cuatro directores del Banco Central
Etiquetas: adoquinado, Madryn, Sastre

Puerto Madryn avanza a gran ritmo con el adoquinado de calles
Etiquetas: Ariel Giménez, Brenda, FLORENCIO VARELA, INDAGATORIA, Lara, Lázaro Víctor Sotacuro, morena, triple crimen

Triple crimen narco en Florencio Varela: indagan a los últimos dos detenidos