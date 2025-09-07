Madryn: continúa grave el vecino atacado con un adoquín en el barrio 100 Viviendas

El violento enfrentamiento vecinal registrado en la madrugada del martes en Puerto Madryn sigue teniendo consecuencias de extrema gravedad. Mauricio Chavero, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza con un adoquín durante la riña, permanece internado en el Hospital Andrés Ísola con pronóstico reservado y riesgo de vida.

El hecho ocurrió en calle Julián de Castro al 100, en el barrio 100 Viviendas, donde integrantes de dos familias protagonizaron un enfrentamiento con piedras, bloques y cuchillos. En ese marco, Omar Alejo Jaramillo habría arrojado un bloque de cemento que impactó directamente en la cabeza de Chavero, provocándole pérdida de conocimiento y lesiones severas.

De acuerdo con el informe médico forense elaborado por la Dra. Vanina Botta, la víctima ingresó al hospital con un traumatismo craneoencefálico y hemorragias internas. Su evolución continúa siendo desfavorable, lo que mantiene en alerta al equipo de salud y podría agravar aún más la situación procesal del agresor.

Por el ataque, Jaramillo fue detenido y está imputado por el delito de tentativa de homicidio. La jueza Patricia Asaro dictó su prisión preventiva, medida que posteriormente fue confirmada en audiencia por los jueces Horacio Yanguela y María Inés Bartels. La investigación está a cargo de la fiscal María Eugenia Vottero y del funcionario de Fiscalía Lautaro Volpi.