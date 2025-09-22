Luis Nuñez aseguró que la nueva arrendataria de Alpesca garantizará todos los puestos y sumará nuevos ingresos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), Luis Núñez, destacó tras la asamblea realizada en Puerto Madryn que la futura arrendataria de la ex Alpesca no solo garantizará la continuidad de los puestos laborales, sino que además incorporará a los más de 70 trabajadores que nunca fueron ingresados por Red Chamber, pese a haberse comprometido a ello en el contrato vigente.

Núñez precisó que se trata de alrededor de 77 personas que quedaron afuera tras la quiebra, y que este número se debe a las jubilaciones y fallecimientos que se dieron en los últimos años. “El 100% de los trabajadores actuales van a mantener sus puestos, y también se incorporará a quienes integran el listado acordado oportunamente entre el Gobierno y las organizaciones sindicales”, aseguró.

En la asamblea, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, ratificó que la nueva arrendataria se hará cargo de la planta desde el 1° de octubre, con la obligación de abonar los sueldos de manera inmediata y de realizar inversiones para dejar operativa la fábrica antes del inicio de la temporada de langostino en aguas provinciales.

“Esto trajo tranquilidad a los trabajadores, que tenían dudas sobre cómo iba a ser la transición. El compromiso es que no se pierda ningún puesto y que se regulariza la situación de los que quedaron afuera por responsabilidad de Red Chamber”, subrayó Núñez.

El dirigente explicó que tanto el sindicato como el Gobierno están trabajando sobre las cláusulas del nuevo contrato para garantizar que se cumpla lo acordado. En ese sentido, adelantó que en los próximos días podría concretarse una reunión con representantes de la nueva empresa para exponer directamente ante los trabajadores sus compromisos.