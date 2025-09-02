Luis Majul criticó a Moria Casán y la trató de «rencorosa»



Luis Majul lanzó una feroz crítica a Moria Casán por “hablar mal» de otras divas tales como Mirtha Legrand y Susana Giménez. El periodista compartió su punto de vista en relación con la actitud que tiene la “One” y la trató de rencorosa.

“¿No es un poco ‘falta de códigos’ en la jerga del mundo del espectáculo?”, se cuestionó Majul al escuchar que la vedette se había comparado con Susana y Mirtha.

Y opinó: «Mirtha te invita, vos vas… pum, le pegás. Pasa por ahí Susana Giménez, le pegás… detrás de la lengua karateca de Moria Casán, no hay también una mujer rencorosa».

Al ser consultada por un móvil de Intrusos, Moria opinó libremente sobre el periodista y lo acusó de querer colgarse de su fama: «Majul es un hombre gran admirador mío, de mi inteligencia. Me ha invitado siempre a sus programas. En todo caso lo veo como un mendigo de mi fama… Majuuulll, no te cuelgues bebé».