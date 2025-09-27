Los Pumas cayeron 67-30 ante Sudáfrica



Los Pumas cayeron 67- 30 frente a Los Springboks en el encuentro por la quinta fecha de la quinta fecha del Rugby Championship.

Con este resultado en Durban, los Springboks se consolidaron en la cima del Rugby Championship 2025, mientras que Los Pumas quedaron obligados a reaccionar en las próximas fechas si quieren pelear por el título.

A pesar del resultado, Los Pumas tendrán la oportunidad de revancha el próximo sábado 4 de octubre a las 10:00 en el Twickenham Stadium de Londres, donde intentarán mejorar la imagen y mostrar carácter frente al campeón mundial.

El inicio mostró a los Springboks imponiendo su físico en las formaciones fijas, especialmente en el scrum. Una infracción argentina permitió a Sacha Feinberg-Mngomezulu abrir el marcador con un penal.

Sin embargo, Los Pumas reaccionaron con la precisión de Santiago Carreras, que convirtió dos penales y adelantó a su equipo 6-3. El desarrollo fue parejo y cargado de errores de ambos lados, con los argentinos equilibrando el juego gracias al trabajo de los forwards y la lectura táctica de Carreras.

Los tries comenzaron a aparecer: Malcolm Marx apoyó primero para Sudáfrica, pero Santiago Chocobares respondió con un try argentino convertido por Carreras. La paridad se mantuvo hasta el cierre del primer tiempo, cuando Feinberg-Mngomezulu apoyó su segundo try tras un error argentino, dejando a los locales arriba 25-23 al descanso.

En el complemento, los Springboks desataron su poderío. Cheslin Kolbe apoyó tras una asistencia perfecta de Feinberg-Mngomezulu y, en menos de diez minutos, el apertura sudafricano completó su hat trick personal, estirando la ventaja.

Argentina buscó respuestas con el ingreso de Tomás Albornoz, que culminó una buena jugada de Juan Cruz Mallía para descontar. Pero la reacción local fue inmediata: Morne van den Berg apoyó otro try convertido por Mngomezulu.

La recta final fue toda de los Springboks. Con un pack dominante y un juego aéreo implacable, cerraron la goleada con tries de Pieter-Steph du Toit y Mngomezulu, sellando el 67-30 definitivo.