Los chubutenses Joaquín Arbe y David Rodríguez,fueron los mejores atletas argentinos en el Maratón de Buenos Aires

Este domingo se disputó la 41° Edicion del Maratón Internacional de Buenos Aires, competencia que contó con una notable actuación de los atletas chubutenses Joaquín Arbe y David Rodríguez, que fueron los mejores a nivel nacional sino también sudamericanos.

Arbe culminó ubicado en el 6° puesto con un tiempo de 2h19:21, y un segundo después arribó el también cordillerano David Rodríguez, que se posicionó 7°.

Arbe 6° y Rodríguez 7°, de enorme perfomance en la General del Maratón de Buenos Aires

La 41° edición del Maratón de Buenos Aires, se desarrolló este domingo en CABA, con la participación de unos 15 mil corredores de todo el pais y de todo el mundo, quienes se erigió como ganador el etíope Habtamu Birlew Denekew con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos, secundado por los también keniatas Esphond Cheruiyot, segundo con 2h09m46s, y Dickson Kiptoo, tercero con 2h15m06s.

En la categoría femenina, la victoria también quedó en manos de Etiopía, ya que Elfinesh Demise Amare fue la ganadora con un registro de 2h28m12s, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28m54s) y Alemitu Tariku Olana (2h29m07s).

Entre la clasificación sudamericana estuvieron los atletas argentinos y precisamente chubutense, el atleta oriundo de Esquel, Joaquín Arbe, que cumplió con una marca de 2 horas, 19 minutos y 21 segundos; seguido de su par cordillerano David Rodríguez, quien con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 22 segundos, finalizó en el 7° puesto.

Entre las damas, en tanto, entre las mejores argentinas estuvo Luján Urrutia con 2 horas, 42 minutos y 50 segundos), Anahí Castaño (2 horas, 43 minutos y 16 segundos) y Agustina Chretien (2 horas, 48 minutos y 38 segundos).