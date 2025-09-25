Le robaron a un policía en el barrio Planta de Gas de Trelew

Un efectivo policial que presta servicios en la Comisaría Tercera de Trelew fue víctima de un robo en su domicilio, ubicado en Benito Fernández al 400, en el barrio Planta de Gas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando autores desconocidos ingresaron a la vivienda tras forzar la puerta principal. Según la denuncia, del interior sustrajeron un televisor Smart TV de 32 pulgadas marca Sanyo, la suma de 70 mil pesos en efectivo, dos ollas marca Cucina Donna de color azul y una máquina de cortar cabello con sus accesorios.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que relevó huellas de calzado en la puerta dañada, aunque no se lograron obtener rastros útiles para cotejo. El domicilio no contaba con seguro ni sistema de alarma.

La investigación continúa bajo la intervención de la Comisaría Segunda con el fin de dar con los autores del hecho.