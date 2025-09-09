LAMINE YAMAL - NICKI NICOLE

Lamine Yamal desmintió los rumores de separación de Nicki Nicole


En medio de los rumores de una abrupta separación entre ellos, Lamine Yamal y Nicki Nicole dejaron en claro que su relación continúa viento en popa. Lejos de mostrarse afectado, el futbolista se mostró enamorado de la rosarina.
Tras llevarse la victoria en el partido de España-Turquía por las Eliminatorias del Mundial 2026 con un gol estelar de su parte, Lamine descansó junto al resto del Seleccionado en la banca y uno de sus compañeros lo captó en un momento de puro amor.
Con una gran sonrisa y la mirada en su celular, Lamine Yamal miraba con amor la foto que pantalla de su celular que tenía una foto suya siendo abrazado por Nicki Nicole.
“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.
Según se alcanzó a ver en el video, la imagen es de un Lamine sin remera, mientras en su detrás está la cantante argentina rodeándolo con sus dos brazos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, MANUEL ADORNI

Adorni confirmó que Milei anuncia el Presupuesto 2026 el lunes a las 21
Etiquetas: iluminación, servicoop

Instalan luces led en distintos puntos de Puerto Madryn
Etiquetas: Aruba, Buenos Aires, CÓRDOBA, Mendoza

Aerolíneas Argentinas inaugura nueva ruta hacia Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza