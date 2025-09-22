CHUBUT - JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA - VOLEY

La preselección de Vóley femenina de Chubut, sigue con su preparación para los Juegos Binacionales de la Araucanía

Durante viernes, sábado y domingo, el preseleccionado chubutense de vóley femenino realizó una concentración en la ciudad de Trelew, con vistas al armado del equipo que afrontará los Juegos Binacionales de la Araucanía.

El equipo chubutense femenino, está dirigido por Federico Pallucchini y su asistente Hugo Franco, alistándose para el certamen a jugarse en La Pampa del 6 al 12 de diciembre.

 

Trabaja la preselección pensando en la Araucanía

El entrenador Federico Pallucchini, junto al asistente Hugo Franco, convocaron a un total de 16 jugadoras (pudieron asistir 13), de distintos puntos de la provincia, quienes formaron parte de los entrenamientos desarrollados el viernes por la tarde, el sábado en triple turno y el domingo por la mañana, en la escuela 138 de Trelew.

Vale destacar que, durante los tres días de intensas prácticas, se trabajaron aspectos técnicos y tácticos del juego, como así también la parte física, con la intención de afianzar el ritmo de juego.

El plantel se alojó en instalaciones del Trelew Rugby Club y se alimentó en el Hotel Deportivo Provincial de Rawson.

La actividad fue coordinada por el profesor Oscar Pérez de Chubut Deportes y se prevé que el próximo encuentro se desarrollará del 10 al 12 de octubre, aunque aún resta determinar en qué ciudad se llevará adelante.

