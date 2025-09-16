ANSES - JUBILACIONES

La letra chica sobre el aumento en jubilaciones para 2026

El titular de ANSES, Osvaldo Giordano, advirtió que el aumento de 5% en las partidas para jubilaciones no se traducirá en una suba directa de los haberes, sino que será un proceso que se producirá en el año a partir de la baja de la inflación.

“En realidad es un aumento en la masa de jubilaciones. No quiere decir que cada jubilado tenga ese aumento el 1º de enero, sino que es es un monto global para todo el año que está asociado a la baja de la inflación”, advirtió el economista.

En diálogo con La Voz en vivo, Giordano recordó que “la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás. En la medida que la inflación va bajando, el ajuste tiende a ser mayor a la inflación de cada mes”.

“Seguramente ese 5% no es más que aplicar la movilidad actual en un escenario, como le dijimos antes, proyectado con una inflación que baja del 20 y pico que está actual al 10”, añadió.

Giordano hizo extensivo este análisis a lo que sucede con pensiones y otros gastos sociales.

“En la medida que baja la inflación y crece la economía, se genera ese pequeño espacio, que es positivo porque responde a necesidades que se han planteado visiblemente, pero que sigue siendo modesto en relación a las expectativas”.

Fuente: NA

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: candidaturas testimoniales, elecciones

Freno a candidaturas testimoniales
Etiquetas: ATN, Provincias Unidas

Tensión por el veto a la ley de ATN
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: CGT, Congreso, marcha federal, vetos

La CGT se sumará la Marcha Federal del miércoles al Congreso
Etiquetas: CLAUDIO VIDAL, PALERMO AIKE, Santa Cruz, YPF

YPF inició nuevos trabajos de exploración en Palermo Aike
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei: «El equilibrio fiscal es un principio no negociable»