La Celeste busca recuperar Atech y critica el modelo “cerrado” de la actual conducción

Integrantes de la Agrupación Celeste de Atech realizaron en Puerto Madryn la presentación de su propuesta sindical de cara a las elecciones provinciales que se llevarán a cabo el próximo 12 de noviembre. Martín Pena, actual secretario regional de la zona Oeste (Esquel), encabeza la lista como candidato a Secretario General Provincial, acompañado por Gabriela Vernucci y referentes de las seis regionales de la provincia.

Pena explicó que la agrupación propone “reconstruir el sindicato con mayor participación de las regionales y las seccionales”, en contraposición a lo que describió como un modelo sindical “centralizado en Rawson” que no escucha las propuestas del interior. “Queremos un sindicato más amplio, con construcción colectiva y representatividad real de todas las regiones”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la necesidad de recuperar espacios de decisión desde cada zona: “No es lo mismo la realidad de Rawson que la de una comarca más pequeña como Lago Puelo o Sarmiento. Las definiciones no pueden tomarse a espaldas de las regiones”.

Participación en las negociaciones con el Gobierno

Consultado sobre la estrategia de negociación con el Estado provincial, Pena señaló que la Lista Celeste apuesta al diálogo y la participación activa en todas las instancias paritarias.

“No podemos tolerar más que se vaya a una paritaria sin propuestas. Hay que discutir, llevar números, ideas y volver a construir espacios de unidad como la Mesa Sindical, porque ningún sector se salva solo”, afirmó.

Recordó que entre 2018 y 2019, durante una conducción anterior, se lograron movilizaciones masivas en conjunto con otros gremios estatales, y sostuvo que ese es el modelo que buscan retomar.

Pena también aclaró que cerca de 5.000 docentes afiliados están habilitados para votar y que en esta elección deberán elegir dos boletas distintas: una para la conducción regional y otra para la provincial.

“Es importante que las dos boletas estén en la urna para que se cuenten ambas categorías”, indicó.

Gabriela Vernucci, referente de la regional Puerto Madryn, contó que la lista inició su recorrida en Comodoro Rivadavia y continúa por diferentes localidades. “Más allá de la campaña, seguimos trabajando en nuestras regionales. Somos conducciones actuales, en contacto permanente con las escuelas”, señaló.

Uno de los principales reclamos que reciben, detalló, es la falta de respuestas a problemas cotidianos. “Más allá de los salarios, que son muy bajos, muchas docentes —la mayoría mujeres y sostén de hogar— no llegan a mitad de mes. Trabajan doble y triple jornada para poder sostenerse”, subrayó.

Desde la agrupación manifestaron que el objetivo es “recuperar Atech como un sindicato con posicionamiento político, sindical y la voz de los compañeros al frente”.

POr su parte, Néstor Olobardi, candidato regional, destacó la importancia de escuchar a todas las escuelas y construir propuestas colectivas reales. “No se puede ir a negociar sin mandato ni propuestas. Hay que organizarse entre todos para volver a tener una voz fuerte ante el gobierno”, expresó.