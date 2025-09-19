ABUSO SEXUAL - COMODORO RIVADAVIA - JUICIO POR JURADOS

Jurado popular declaró culpable a acusado por abuso sexual en Comodoro Rivadavia


Un jurado popular integrado por doce personas resolvió hoy por unanimidad declarar a una persona culpable en cuatro hechos de abuso sexual agravado y en perjuicio de una menor de edad en el marco de una convivencia familiar y el próximo viernes 26 de septiembre se debatirá la pena a imponer en el caso.
El juicio se desarrolló durante miércoles y jueves en la sala de audiencias de la Oficina Judicial Comodoro Rivadavia y la jueza técnica fue la Dra. Raquel Susana Tassello. Tras la audiencia de selección de jurados el pasado lunes 15 de septiembre, se inició ayer por la mañana el debate con las instrucciones de la magistrada a las catorce personas –doce titulares y dos suplentes- que tenían a su cargo resolver sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la única persona acusada.
Después de escuchar los alegatos de apertura de la fiscalía y la defensa, en la primera jornada de audiencias el jurado escuchó un total de ocho testimonios aportados por el Ministerio Público Fiscal, incluido el relato de la víctima en Cámara Gesell, en tanto no hubo testimoniales de parte de la defensa del acusado.
Este jueves por la mañana, las partes produjeron sus alegatos ante el jurado popular y posteriormente la jueza Tassello brindó las instrucciones finales, previo a la deliberación.
El jurado finalmente resolvió declarar al acusado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual en cuatro hechos, agravado por modalidad del abuso –con acceso carnal y oral -, por ser la víctima menor de 13 años y por existir convivencia previa.
En esta causa actuaron por el Ministerio Público el Dr. Carlos Adrián Cabral (Fiscal General), la Dra. Ana Carolina Lovera (funcionaria de fiscalía) y Lic. Claudia Pis (psicóloga), en tanto que la Lic. Natalia Orellano, del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD), estuvo junto a la víctima. La Defensa Pública Penal fue representada por la Dra. María Cristina Sadino y por la Dra. Carla Vanesa Vera, ambas defensoras públicas; en tanto que la Dra. Damiana Carla Ramírez participó por la Asesoría de Menores.

