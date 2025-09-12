FACUNDO JONES HUALA

Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre en la cárcel de Rawson


La Justicia Federal resolvió extender la prisión preventiva del líder mapuche Facundo Jones Huala, quien permanecerá en la cárcel de Rawson mientras avanza la investigación en su contra.

La medida fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata, a pedido de la fiscal Ángela Pagano Mata y la causa fue declarada “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a continuar con la investigación durante un plazo de hasta dos años.

Por su lado, la defensa a cargo de la Gremial de Abogados, anunció que apelará la resolución y cuestionó la imparcialidad del Fuero Federal.

El líder mapuche fue arrestado en junio pasado en El Bolsón y enfrenta cargos vinculados a declaraciones realizadas en febrero, durante la presentación de su libro de poesías, que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad por intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación ilícita.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: ATN, Provincias Unidas

Tensión por el veto a la ley de ATN
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Congreso, Javier Milei, vetos

El Congreso define su estrategia ante los vetos
Etiquetas: ANDis, coimas, Diego Spagnuolo, Fernando Cerimedo

Cerimedo confirmó en la Justicia que Spagnuolo le habló de “hechos de corrupción”
Etiquetas: emergencia pediátrica, hospital garrahan, Javier Milei

Trabajadores del Hospital Garrahan realizan paro tras el veto de Milei