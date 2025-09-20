Israel lanzó nueva ofensiva terrestre en la capital de Gaza



Israel lanzó una embestida terrestre en la ciudad de Gaza, alegando que busca eliminar a Hamas, aumentando así el sufrimiento de la población en ese territorio palestino asediado. Y su ejército ordenó nuevamente a la población abandonar la ciudad en un plazo de 48 horas y dirigirse al sur por una carretera que atraviesa el centro de la Franja.

En este marco, el portavoz de la ONU Stephane Dujarric, durante su encuentro diario con la prensa en Nueva York, expresó: “La situación en Gaza empeora cada hora”, y añadió: “Hoy, el ejército israelí ordenó nuevamente a la población abandonar la ciudad de Gaza en un plazo de 48 horas y dirigirse al sur, a través de un cruce temporal en la carretera de Salah ad Din, que atraviesa el centro de la Franja de Gaza”.

Miles de personas siguen huyendo en medio de las hostilidades, las carreteras están congestionadas, “la gente pasa hambre y los niños están traumatizados”, detalló. Por este motivo, las agencias humanitarias han urgido una vez más a proteger a los civiles, como lo ordena el derecho internacional.

Las mujeres dan a luz en las calles

Dujarric indicó que entre el lunes y el martes, los organismos que monitorean el desplazamiento de la población en Gaza registraron casi 40.000 desplazamientos hacia el sur.

Desde mediados de agosto hasta ayer se produjeron unos 200.000 desplazamientos, con “muchas mujeres, niños y ancianos caminando durante horas”, precisó.

El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) advirtió que la ofensiva israelí en Gaza obliga a las mujeres a dar a luz en las calles, sin hospitales, médicos ni agua potable. Unas 23.000 mujeres carecen de atención médica y se estima que cada semana nacen 15 bebés sin asistencia médica.

Cierran los centros de entrega de comida

En tanto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que los centros de distribución de alimentos en la ciudad de Gaza “se vieron obligados a cerrar esta semana debido a las órdenes de evacuación y la intensificación de las operaciones militares”.

La escalada de las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza y el consiguiente desplazamiento masivo están interrumpiendo la prestación de servicios de nutrición en toda la región, añadió OCHA.

Hasta el 13 de septiembre habían cerrado 21 de los 50 centros para tratar la desnutrición que había en funcionamiento, lo que dificulta la detección de nuevos casos y pone en riesgo el seguimiento médico de aproximadamente 4000 niños que se hallaban tratamiento, exponiéndolos a un mayor peligro de deterioro de su salud, así como a complicaciones potencialmente que podrían costarles la vida.

Unos 26.000 niños precisan tratamiento urgente

“Unos 26.000 niños en la Franja de Gaza requieren actualmente tratamiento para la desnutrición aguda, incluidos más de 10.000 solo en la ciudad de Gaza», especificó ayer Tess Ingram, portavoz del Fondo para la Infancia (UNICEF), en rueda de prensa en Ginebra.

La creciente afluencia de población al sur de la Franja de Gaza aumenta la presión sobre los ya saturados servicios de nutrición en Khan Younis y Deir Al Balah.

En el terreno, los organismos de la ONU continúan evaluando a los niños para detectar y tratar la desnutrición aguda de forma temprana. En agosto, de aproximadamente 95.000 niños examinados, 12.800 fueron diagnosticados con desnutrición aguda y derivados para recibir tratamiento.

El número de muertos supera los 65.000

El número de palestinos muertos por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 superó los 65.000, informaron el miércoles las autoridades sanitarias de Gaza.

La actualización fue dada a conocer después de que Israel lanzara su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza el martes y obligara a miles de palestinos más a huir del mayor centro urbano del enclave.

En las últimas 24 horas, 98 cadáveres y 385 heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza, dijeron, y añadieron que siete trabajadores humanitarios murieron y otros 87 resultaron heridos en el mismo período.

El número total de palestinos fallecidos desde el comienzo del conflicto en 2023 ascendió a 65.062 y el de heridos a 165.697, indicaron.

Cuatro personas murieron en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, lo que elevó a 432 la cifra de muertes relacionadas con la escasez de alimentos, entre ellos 146 niños, agregaron.

Ante la nueva cifra de muertos, Baris Adibelli, académico de la Universidad Kutahya Dumlupinar de Turquía, señaló que a los civiles palestinos “sólo se les dan dos opciones: huir o enfrentarse a la muerte”, según publicó la agencia Xinhua.

«Las acciones de Israel en Líbano, Palestina, su guerra de 12 días con Irán y su creciente influencia en Siria ya han dejado a la región en una situación muy inestable, y esta nueva ofensiva agravará las tensiones», opinó por su parte Baris Doster, académico de la Universidad de Mármara, con sede en Estambul, y advirtió que el ataque de Israel a la Ciudad de Gaza amenaza con desestabilizar aún más la región.