Hernán Solvas pidió recalificar su condena por el femicidio de Tamara Silva

Este jueves se realizó una audiencia ante la Cámara Penal en la que Hernán Solvas, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Tamara Silva, solicitó una modificación en la calificación legal de su condena con el objetivo de acceder a una pena menor.

Solvas fue declarado culpable el pasado 28 de marzo en un juicio por jurados, que lo encontró responsable de homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género. Por ese delito, la única pena posible es la prisión perpetua.

El caso se remonta a mayo de 2023, cuando Tamara desapareció tras haberse reunido con Solvas en la madrugada del 9 de mayo. Tres días después, su cuerpo fue hallado en un camino que conecta Playa Paraná con Cerro Avanzado. La autopsia determinó que había sido asesinada de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Solvas fue detenido en Arroyo Verde cuando intentaba salir de la provincia.

En esta nueva instancia judicial, la defensa del condenado solicitó que el hecho sea recalificado como homicidio simple, cuya pena prevé entre 8 y 25 años de prisión. La audiencia de revisión estuvo a cargo de los camaristas Rafael Lucchelli, Martín Zachino y Martín Montenovo, quienes deberán resolver el planteo en un plazo de diez días hábiles.