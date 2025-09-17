Greenpeace festejó sus 54 años



Greenpeace celebró este 15 de septiembre 54 años de historia llevando adelante campañas ambientales en el mundo.

Los comienzos de Greenpeace datan de 1971, cuando un equipo de personas defensoras del medio ambiente zarpó desde Vancouver, Canadá, en un viejo barco pesquero hacia Amchitka, una pequeña isla volcánica frente al oeste de Alaska, para protestar contra las pruebas nucleares subterráneas que el ejército estadounidense realizaba allí. Originalmente, el barco se llamó Phyllis Cormack, pero luego lo rebautizaron como Greenpeace ya que unía dos grandes temas, la supervivencia de nuestro medio ambiente y la paz del mundo.

Durante más de 50 años, la organización realizó incontables campañas junto a aliados, destacando entre ellas el fin a las pruebas nucleares y vertido de residuos tóxicos en el mar, la protección de la Antártida estableciendo una base en ese continente, la denuncia e intervención a la industria ballenera, la investigación a grandes empresas contaminantes y la compañía a nivel global, de distintas comunidades, pueblos indígenas, sindicatos y aliados de todo el mundo en la lucha por garantizar un futuro justo, ecológico y pacífico.

En Argentina

En nuestro país, Greenpeace está presente desde 1987 y trabaja para promover las energías limpias y para hacer frente a la crisis climática. Con el apoyo de un millón y medio de argentinos y de otras organizaciones, la organización logró aprobar la Ley de Bosques, detener el proyecto de vertedero de residuos nucleares en Chubut, y la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, entre otros hitos.

También, junto el trabajo de más de 70 organizaciones ambientales y ciudadanas, trabajó para la aprobación de la Ley de Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial. Además, denunció la pesca intensiva y consiguió las primeras medidas de preservación. Greenpeace lucha por la protección de los humedales y del Mar Argentino. Y impulsó una ley para la gestión de los residuos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires (Ley de Basura Cero), de la cual exige su correcta aplicación.

En 2008 el Senado Nacional aprobó la prohibición de la importación y comercialización de lámparas incandescentes en Argentina a partir de diciembre de 2010. El proyecto aprobado se basa en las propuestas de la campaña de Greenpéace sobre Eficiencia Energética, llevada a cabo con diversas acciones desde principios de ese año. © Greenpeace

Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace Andino, señaló: “Nuestro objetivo sigue siendo fortalecer la participación, para modificar las iniciativas públicas y privadas que destruyen la naturaleza y también porque sabemos lo importante de construir una cultura que priorice el cuidado del planeta. Podemos hacerlo porque somos una organización que se sostiene gracias a los aportes individuales, porque no aceptamos donaciones de empresas ni de gobiernos ni de partidos políticos, y eso nos da nuestra fortaleza más importante, nuestra independencia. Y con ella, la capacidad de enfrentar en esta lucha, a quien sea necesario. Más de 50 años de Greenpeace a nivel internacional respaldan el accionar en la región y nos impulsan a seguir trabajando en el país tanto en los problemas locales como la deforestación y el impacto de la explotación petrolera en el Mar argentino, como en las acciones que contribuyen a enfrentar la crisis climática global, como es el reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias y el desarrollo de sistemas de agricultura sustentables.”

Actualmente, Greenpeace tiene presencia en 54 países y cuenta con miles de trabajadoras y trabajadores, decenas de miles de voluntarios, millones de seguidores y activistas en redes sociales y 3 millones de socios en todo el mundo. La organización, desde sus inicios, es política y económicamente independiente, lo que le ha permitido liderar campañas en todo el mundo y denunciar a gobiernos y corporaciones que dañan el ambiente. (Fuente: Greenpeace)