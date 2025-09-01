Francos reconoció la caída del consumo



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos aseguró que el país no está acercándose a una recesión, pero reconoció que «en estos meses puede caer un poco el consumo».

«En estos meses puede caer un poco el consumo, producto de que las tasas de interés son altas y la gente no se quiere endeudar», subrayó Francos.

Además, en declaraciones a Radio Rivadavia, negó que el gobierno del presidente Javier Milei vaya a modificar la políticas de bandas en el dólar.

«No he escuchado que se vaya a hacer un cambio en la política de bandas, es un plan a mediano y largo plazo», expresó Francos.

“El gobierno del presidente Milei ha demostrado que lo más importante para la gente es que el gasto público no incida en la vida cotidiana”, resaltó el funcionario nacional. Recordó, además, que el gobierno “heredó deuda y no generó deuda”.

“Y esa deuda hay que hacer el esfuerzo y pagarla. Desde el 2001 al 2023 la deuda Argentina aumentó 375 mil millones de dólares”, indicó Francos.

«Este año generamos récord de producción y exportación de petróleo. Veo un futuro muy alentador y no vamos a tener problemas de dólares”, agregó.

