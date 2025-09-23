Francos al Congreso: “Si me convocan a una interpelación, iré»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a las críticas de la oposición por la decisión del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero mantener en suspenso su ejecución, al pedirle al Congreso que determine la fuente de financiamiento.

Luego que un grupo de diputados presentaran un proyecto de moción de censura, el ministro coordinador afirmó: «Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré».

Igualmente aclaró que «todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la cámara y tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”.