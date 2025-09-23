CONGRESO - GUILLERMO FRANCOS - INTERPELACIÓN

Francos al Congreso: “Si me convocan a una interpelación, iré»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a las críticas de la oposición por la decisión del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero mantener en suspenso su ejecución, al pedirle al Congreso que determine la fuente de financiamiento.

Luego que un grupo de diputados presentaran un proyecto de moción de censura, el ministro coordinador afirmó: «Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré».

Igualmente aclaró que «todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la cámara y tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cereales, retenciones

Las bolsas de cereales piden que la eliminación de retenciones sea permanente
Etiquetas: chubut, fit, turismo

Confirman que Chubut tendrá stand institucional en la FIT
Etiquetas: CENTOLLA, INIDEP, Pesca, producción

El INIDEP evalúa a la centolla en el Área Central