Foodtrucks en Madryn: proponen mayores exigencias en los pliegos de concesión

El cuerpo del Concejo Deliberante de Puerto Madryn trató este martes el tema de los foodtrucks, con la incorporación de modificaciones a los pliegos de concesión planteadas desde el bloque Despierta Madryn, que preside el concejal Hernán Pereira.

En diálogo con El Diario, Pereira explicó que el objetivo es detallar más los contratos para garantizar que los carritos de comida cumplan con las obligaciones establecidas. “Hoy hay una deficiencia en el control municipal, y con un pliego más claro se puede exigir el cumplimiento real de las condiciones”, señaló.

Uno de los principales puntos en discusión es la instalación de baños en los espacios donde funcionan los foodtrucks. Según explicó el concejal, cuando se colocan mesas y sillas para que los clientes permanezcan en el lugar, debe haber sanitarios disponibles tanto para el público como para el personal. “Actualmente hay puestos en el Parque de la Ciudad y en la curva del Indio donde no existen baños o los que hay están en condiciones deplorables”, advirtió.

La propuesta establece que la provisión, mantenimiento y limpieza de los baños estarán a cargo de los propios concesionarios y no de la Municipalidad. Además, se busca reforzar el cumplimiento de otras exigencias, como la frecuencia de apertura mínima de cinco días a la semana y la regularización de servicios básicos.

“Lo que planteamos fue bien recibido por el oficialismo y el jueves sería votado en el recinto”, confirmó Pereira, quien destacó que estas medidas apuntan a mejorar la higiene y el orden en los carros gastronómicos de la ciudad.