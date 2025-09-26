Ex combatientes están en Malvinas y llevaron objetos personales donados por Cristina Kirchner



La ex presidenta Cristina Kirchner informó que ex combatientes que se encuentran en las Islas Malvinas llevaron objetos suyos personales para dejar en el Cementerio Darwin.

Una delegación se encuentra desde el sábado 20 hasta mañana en el marco del proceso de identificación de soldados caídos en la guerra contra Gran Bretaña.

La ex mandataria se reunió el 19 de septiembre con integrantes de ex combatientes de la agrupación CECIM de La Plata, previo a su viaje que realizaron a las Islas Malvinas.

«Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas», publicó Cristina Kirchner en la red social X.

Agregó que «desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos. Malvinas: vamos a volver».

Los artículos personales que les entregó la ex jefa de Estado es un crucifijo color rosa con una cruz y una escarapela con la bandera de Malvinas, así como una foto suya junto a Néstor Kirchner que le pidieron los propios ex combatientes, según se observa en el video publicado hoy en las redes sociales.

Allí uno de los ex combatientes le pidió una foto conjunta con Néstor Kirchner porque señaló que «ustedes son las conciencia Malvinera en un momento histórico de la Argentina» y la ex presidenta no solo accedió sino que se la firmó.

Participaron de la reunión el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, entre otros.

En la publicación hay una foto de la reunión que mantuvo en su domicilio de San José 1111 con los ex combatientes.