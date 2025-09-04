EVANGELINA ANDERSON - HOMBRE MAS JOVEN - SOLTERIA

¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?


Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Argentina y, según trascendió, estaría recuperando el tiempo perdido. Martín Demichelis y la modelo estuvieron en pareja por 18 años y tuvieron tres hijos.
En las últimas horas, se conoció que la rubia estaría conociendo gente nueva e incluso, estaría iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella.
Pepe Ochoa contó en LAM la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de ser captada visitando un departamento en reiteradas ocasiones: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”.
Y sumó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”.
Laura Ubfal contó que quien está detrás del cambio de actitud de la modelo, es una de sus amigas: «La que la aconsejó fue Pampita».

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Botón de Arrepentimiento, economia, Secretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial

Los portales de venta estarán obligados a tener visible «botón de arrepentimiento»
Etiquetas: ANDis, Causa Andis, celular, coimas, Diego Spagnuolo, discapacidad, Droguería Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker, mensajes borrados

Confirman que los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no pueden recuperarse
Etiquetas: ARCA, Informar, Operación económica

Eliminan la obligación de informar toda operación económica entre residentes y extranjeros