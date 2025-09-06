“Estaban preocupados”: el inesperado trabajo de La China Suárez en Turquía



Eugenia “La China” Suárez dejó a un lado su amplia trayectoria actoral en Argentina, hace casi dos meses eligió viajar a Turquía junto a su novio, el delantero del Galatasaray Mauro Icardi, y allí empezó de nuevo, incluso con un trabajo totalmente distinto al que realizaba en su país natal, aunque se desconoce el tiempo que permanecerá en Estambul.

“La China” es noticia por diversas disputas en el último tiempo, en el marco de una relación que no deja mucho entre líneas, pero lo que no se esperaba es que la intérprete cambió la actuación y en seis semanas comenzó a trabajar en el área de relaciones públicas de una empresa de cosmética.

Según reveló el periodista Martín Candalaft, la artista ya contaba con experiencia en el rubro porque en un viaje anterior, había organizado un evento para una marca de maquillajes turca. En ninguna de las dos ocasiones, Suárez fue la imágen de las marcas, sino que se dedica estrictamente a su área.

El mismo comunicador señaló que desde el entorno de Suárez “estaban preocupados” porque la actriz no contaba con labor alguna en Argentina, ya que en el último tiempo, las empresas con las que realizaba publicidades habrían dejado de solicitar sus servicios.

Ya sea por el “ejército de trolls” que la persigue u opiniones independientes, Suárez no pudo publicitar en sus redes sociales por la cantidad de “hate” -odio- que recibían las empresas que buscaban una imágen positiva. No obstante, los trascendidos también indican la posibilidad de dos novelas a futuro: una en Turquía y una en España.