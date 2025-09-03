ARCA - IGNACIO TORRES - IMPUESTOS - ZONA FRANCA CHUBUT

En la Zona Franca de Chubut no solo la importación estará libre de impuestos

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este miércoles una serie de beneficios impositivos para aquellas empresas y emprendimientos productivos que se establezcan en las Zonas Francas de la provincia. En un acto que encabezó junto a intendentes, empresarios y autoridades nacionales, el mandatario destacó que, en virtud de gestiones realizadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “estamos llevando adelante un esquema de alivio fiscal que permitirá la radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de nuestros recursos”.

“Se trata de incentivos concretos que se lograron gracias a un trabajo conjunto con el Estado Nacional y los municipios: cero por ciento derechos de exportación, de aranceles en importación, de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, de impuesto inmobiliario, de tasas municipales y tarifa plana de agua y luz”, precisó el titular del Ejecutivo chubutense durante la presentación que realizó en Casa de Gobierno.

Torres confirmó la aplicación de “medidas innovadoras” para el sector y anticipó en ese marco que, queda expresamente excluido del pago de derechos de exportación el valor agregado incorporado a las mercaderías mediante los procesos de perfeccionamiento realizados dentro de las Zonas Francas de la provincia.

