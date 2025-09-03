En la Zona Franca de Chubut no solo la importación estará libre de impuestos

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este miércoles una serie de beneficios impositivos para aquellas empresas y emprendimientos productivos que se establezcan en las Zonas Francas de la provincia. En un acto que encabezó junto a intendentes, empresarios y autoridades nacionales, el mandatario destacó que, en virtud de gestiones realizadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “estamos llevando adelante un esquema de alivio fiscal que permitirá la radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de nuestros recursos”.

“Se trata de incentivos concretos que se lograron gracias a un trabajo conjunto con el Estado Nacional y los municipios: cero por ciento derechos de exportación, de aranceles en importación, de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, de impuesto inmobiliario, de tasas municipales y tarifa plana de agua y luz”, precisó el titular del Ejecutivo chubutense durante la presentación que realizó en Casa de Gobierno.

Torres confirmó la aplicación de “medidas innovadoras” para el sector y anticipó en ese marco que, queda expresamente excluido del pago de derechos de exportación el valor agregado incorporado a las mercaderías mediante los procesos de perfeccionamiento realizados dentro de las Zonas Francas de la provincia.