Elecciones 25: Alfredo Béliz continúa su agenda en el sur de Chubut

El candidato a diputado nacional, Alfredo Béliz, inicia una intensa agenda de actividades en el sur de la provincia, con reuniones, caminatas y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

La recorrida comienza en Sarmiento, donde Béliz mantendrá reuniones con instituciones, organizaciones deportivas y productivas, además de una caminata por los barrios de la ciudad.

En los próximos días, la agenda continuará en Río Mayo, Río Senguer y Comodoro Rivadavia, donde se prevén encuentros con vecinos, trabajadores, representantes de clubes, asociaciones y referentes locales.

Preocupado por el alto costo de vida en la región sur y por los elevados costos fijos que enfrentan las pymes, Béliz plantea la necesidad de generar soluciones que alivien la presión sobre las familias y las pequeñas y medianas empresas.

Con el foco puesto en el impulso a los trabajadores, el alivio fiscal para pymes y empresas, el primer empleo para los jóvenes y la salud de los chubutenses, propone llevar al Congreso una representación auténtica, con escucha activa a los trabajadores y un conocimiento real de las necesidades de quienes habitan la provincia.

Su compromiso es defender con firmeza los intereses de Chubut y abrir caminos de desarrollo que garanticen oportunidades para todos.