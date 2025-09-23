El Tribunal Electoral Municipal convoca a una charla preparatoria para partidos políticos

El Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn convocó a los representantes de los partidos políticos locales a participar de una Charla de Formación Electoral, en preparación para las elecciones municipales del próximo 26 de octubre de 2025.

Durante el encuentro se explicará el procedimiento que se llevará adelante en el proceso electoral y se brindarán precisiones sobre la utilización de la Boleta Única Papel, que será implementada en los comicios.

La actividad se desarrollará el viernes 26 de septiembre a las 10 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicada en P. Escardó 31.

Desde el Tribunal Electoral destacaron la importancia de esta instancia de capacitación, orientada a garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones municipales.