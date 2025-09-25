El paddle formativo de Chubut, hacia su primer Nacional 

Una delegación de jóvenes jugadores de paddle de Chubut, emprenderán viaje hacia la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, para afrontar su participación en el Torneo Nacional de Menores de Paddle.

Por primera vez, los deportistas representantes de la Asociación de Padel del Chubut, competirán en una cita a nivel nacional de la disciplina.

13 parejas serán parte del Nacional en Tandil

Los jóvenes de la Asociación de Padel de Chubut (APACH) van a participar por primera vez en el Torneo Nacional de Menores, que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en Tandil, provincia de Buenos Aires.

El certamen, es organizado por la Federación Argentina de la especialidad; competencia de la que los chubutenses serán parte tras un exitoso Provincial de Menores celebrado en Esquel, en el que 13 parejas de la provincia lograron su clasificación para representar a Chubut en este Nacional.

Los jugadores que serán parte de esta cita deportiva son procedentes de Esquel, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, Rawson y El Bolsón, quienes demostraron el crecimiento del pádel juvenil en la región.

El equipo chubutense está conformado por: Josefina y Valentina Parodi Assef, Octavio Morilla, Ignacio Salinas Uribe, Sofía Oliva, Valentino Valderrama, Benjamín González, Nahuel Mansilla, Pablo Manchot, Lautaro Ramoa, Thiago Dubois, Candela Peralta, Sophya Cufre, Abigail Ramoa, Emilia Melin Orellana, Isabella Gelvez, Amparo Thierry, Maia Gómez, Allegra Arana Hughes, Bautista Bozzini, Sofía Carrillo, Ignacio Vázquez Lorenzetti, Mateo Peralta y Bautista Gracia.

La participación de APACH en un torneo nacional de esta envergadura representa un sueño cumplido y un gran paso para el desarrollo del pádel en la Patagonia.