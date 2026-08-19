El lunes se conocería el veredicto para la docente acusada de abuso en Trelew

Luego de varias jornadas de debate, el próximo lunes 24 de agosto podría conocerse el veredicto en el juicio que tiene como imputada a una docente acusada por presuntos abusos sexuales en perjuicio de alumnos de una escuela de Trelew.

La audiencia fue fijada para las 9 por la jueza María Tolomei, quien deberá evaluar los elementos expuestos durante el juicio oral antes de emitir su decisión. El debate comenzó el pasado 3 de agosto y se extendió hasta las últimas horas de la tarde de este miércoles, con la intervención de las distintas partes involucradas en la causa.

La docente se encuentra acusada como presunta autora de tres hechos de abuso sexual simple agravado por su condición de encargada de la educación de los niños, en concurso real. La imputación se encuadra en el artículo 119 del Código Penal, en relación con el agravante previsto para aquellas personas que tienen a su cargo la tarea de enseñar, instruir o educar a otra persona.

Durante la última jornada se escuchó, en primer término, la declaración de la acusada. Posteriormente se desarrollaron los alegatos de las partes acusadoras. La Fiscalía estuvo representada por la fiscal general Claudia Ibáñez, acompañada por la funcionaria de Fiscalía Rocío Lorenzo, mientras que la querella, en representación de las presuntas víctimas, estuvo a cargo de Gladys Olavarría.

Luego expuso la defensa de la docente, ejercida por el abogado Oscar Romero, quien estuvo acompañado por Franco Bonavita.

También brindó su testimonio la madre de uno de los niños involucrados en la causa, en representación de quienes son considerados posibles víctimas de los hechos investigados.

A lo largo de las audiencias, se contó además con la presencia y el acompañamiento de integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), quienes brindaron atención y contención a las personas vinculadas con la causa.

Finalizados los alegatos, la jueza Tolomei indicó que se tomará los próximos días para analizar y evaluar todo lo expuesto por las partes durante el juicio oral. En principio, el veredicto será dado a conocer el lunes 24 de agosto a las 9 en la Cámara Penal de los tribunales de Trelew.

En caso de que surgiera alguna modificación respecto de la fecha o el horario previstos, la Oficina Judicial será la encargada de comunicarlo a las partes.