En septiembre, Esquel será sede de la Feria de la Madera de la Patagonia

Los días 11 y 12 de septiembre, la Sociedad Rural de Esquel será sede de una nueva edición de la Feria de la Madera de la Patagonia (FEDEMAD), un espacio de encuentro que reunirá a instituciones, empresas, profesionales, estudiantes y referentes del sector foresto- industrial para compartir experiencias, conocimientos e innovaciones vinculadas al uso de la madera.

La propuesta busca generar un espacio de intercambio y vinculación en torno a la madera, promoviendo la difusión de experiencias y desarrollos que incorporan conocimiento, diseño, innovación y valor agregado a este recurso y contribuyen al fortalecimiento de la forestoindustria patagónica.

Actividades

Como parte de la agenda de actividades se desarrollará la V edición del Concurso Andino Patagónico de Productos de Madera, que este año tendrá como lema “Una iniciativa que fortalece el desarrollo de la forestoindustria patagónica”. La convocatoria está dirigida a artesanos, carpinteros, luthieres, diseñadores y constructores de la región, con el objetivo de reconocer y visibilizar productos y proyectos elaborados con madera.

El concurso contempla tres categorías: trabajos artísticos, artículos decorativos, utensilios, juguetes e instrumentos musicales; muebles en general; y proyectos de construcción con madera. De esta manera, la convocatoria busca mostrar la diversidad de propuestas que pueden desarrollarse a partir de este recurso y poner en valor el trabajo, la creatividad y las capacidades vinculadas a su transformación.

Inscripción hasta el 3 de septiembre

La inscripción al concurso permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre, por lo que quienes cuenten con productos o proyectos que se encuadren en alguna de las categorías todavía tienen la posibilidad de participar de esta quinta edición.

La Feria de la Madera de la Patagonia 2026 se realizará durante dos jornadas en la Sociedad Rural de Esquel y próximamente se dará a conocer el cronograma completo de actividades, junto con más información sobre las propuestas que formarán parte del encuentro.